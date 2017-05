GPI: nuove commesse per 13,9 milioni nel primo trimestre

Luca Fiore 30 maggio 2017 - 12:15

MILANO (Finanza.com)

Al 30 marzo, GPI ha registrato un valore della produzione di 39,1 milioni di euro, di cui 21,5 milioni derivati dal segmento di attività BPO (Business Process Outsourcing) e 14,2 milioni provengono dai servizi IT (il rimanente dagli altri settori).



Al 30 marzo il Gruppo ha in corso la partecipazione a 65 gare per un teorico ammontare complessivo di valore della produzione di 295 milioni.



Nel primo trimestre il Gruppo è risultato aggiudicatario (in proprio o tramite Raggruppamenti Temporanei di Impresa) di 9 nuove commesse per una quota di spettanza di valore della produzione di 13,9 milioni su un periodo medio ponderato di 4,6 anni.



La società conferma mediamente un “hit rate” del 25% sulle gare a cui il Gruppo partecipa.



Il titolo, quotato su AIM Italia, passa di mano a 10,69 euro, l’1,52% in più rispetto al dato precedente.