GO internet: vinta la gara per le frequenze nelle Marche

Valeria Panigada 13 gennaio 2017 - 09:26

MILANO (Finanza.com)

GO internet ha vinto la procedura di gara indetta dal Ministero dello Sviluppo Economico per il rilascio dei diritti d’uso delle frequenze per reti radio a larga banda a 24,5–26,5 GHz (blocco da 56 MHz) nell’area delle Marche. “L’assegnazione delle nuove frequenze è un passo importante nel processo di crescita e sviluppo di GO internet", ha commentato Alessandro Frizzoni, amministratore delegato della società di Gubbio.