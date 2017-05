GO internet: clienti crescono del 17% ad aprile, bene 4G e Fiber-To-The-Home

Valeria Panigada 9 maggio 2017 - 13:20

MILANO (Finanza.com)

GO internet, società quotata sul listino Aim Italia attiva nel settore dell'Internet Mobile, ha registrato ad aprile 39.517 clienti, in aumento del 17% rispetto allo stesso periodo del 2016. La spinta arriva dai segmenti 4G wireless e Fiber-To-The-Home. “Nel segmento 4G wireless continua la crescita dei clienti grazie al costante sviluppo e rafforzamento della rete Lte nelle Marche e in Emilia Romagna, con particolare attenzione

all’espansione nelle nuove aree nelle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza - ha commentato Flavio Ubaldi, chief operating officer e responsabile commerciale di GO internet - In forte incremento anche i clienti nel nuovo segmento Fiber-To-The-Home".