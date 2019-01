GO internet: al via aumento di capitale in opzione da 5 mln

simone borghi 10 gennaio 2019 - 09:19

MILANO (Finanza.com)

Il cda di GO internet ha approvato le condizioni definitive dell’aumento di capitale da offrire in opzione agli azionisti, in esecuzione della delibera dall’assemblea del 27 dicembre scorso.In particolare, saranno emesse fino a un massimo di 6.213.462 nuove azioni ordinarie che saranno offerte agli azionisti nel rapporto di 6 nuove azioni ogni 13 possedute, al prezzo di 0,80 euro (di cui 0,10 euro a titolo di sovrapprezzo), per un controvalore complessivo pari a massimi 4,97 milioni.Si rammenta che l’offerta in opzione è finalizzata, in primis, a dotare la società delle risorse finanziare necessarie per il pagamento dei contributi riconnessi alla proroga dei diritti d’uso delle frequenze BWA in banda 3400-3600 MHz per il periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2029.Inoltre, GO internet potrà reperire nuove risorse per il perseguimento degli obiettivi strategici previsti dal piano industriale 2019-2023 e di continuare nell’implementazione ed espansione dell’infrastruttura di rete 5G ready in overlay mediante l’installazione di nuovi apparati nelle Marche e in Emilia Romagna. Ciò anche attraverso lo sfruttamento delle sinergie derivanti dall’accordo di frequency sharing sottoscritto con Linkem lo scorso 24 marzo.