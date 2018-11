GO internet acquisisce 815 nuovi clienti ad ottobre (+15,4% m/m)

Titta Ferraro 19 novembre 2018 - 15:28

MILANO (Finanza.com)

GO internet ha raggiunto un totale di 815 clienti acquisiti nel mese di ottobre, in crescita del 15,4% rispetto ai 706 registrati a settembre. La società italiana attiva nel settore dell’Interne Mobile conferma così il trend positivo totalizzando ad ottobre 554 clienti nel segmento 4G Lte, 193 nel 4G Wimax e 68 nel Fiber To The Home.Il dato, si legge in una nota, riflette il rafforzamento di GO internet nel mercato dei servizi di accesso Internet in banda larga wireless e in quello della fibra ultraveloce FTTH nelle regioni di Marche ed Emilia Romagna. Il tasso di acquisizione di nuovi clienti si conferma decisamente sostenuto per l'effetto combinato della qualità dei servizi e di una attività commerciale molto efficace.Si ricorda che GO internet è titolare fino al 2029 dei diritti d’uso delle frequenze per i sistemi Broadband Wireless Access nella banda 3,5 GHz, fondamentali per sviluppare le nuove tecnologie e la diffusione di servizi innovativi 5G.Intorno alle 15:00 il titolo segna un rialzo dell’1,5% a 1,35 euro, in controtendenza rispetto al Ftse Aim Italia che arretra dello 0,3%.