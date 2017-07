GO internet: a giugno 40.494 clienti, +16% sul 2016

Titta Ferraro 11 luglio 2017 - 09:09

MILANO (Finanza.com)

GOinternet registra al 30 giugno clienti pari a 40.494, cifra che comprende sia i clienti nel segmento 4G wireless sia quelli nel Fiber-To-The-Home, +16% rispetto allo stesso periodo del 2016. “Continuiamo a registrare una crescita dei clienti nel segmento 4G wireless così come nel business fibra a banda ultralarga fino a 1 Gigabit offerto a Perugia grazie all'accordo con Open Fiber. Abbiamo attivato nuove stazioni radio base nelle province di Parma, Reggio Emilia, Bologna, Forlì-Cesena, Pesaro e Macerata per espandere la rete e rafforzare la copertura e siamo molto interessati ai prossimi sviluppi del 5G che utilizzerà anche le nostre frequenze. Puntiamo infine all’ingresso in nuove regioni nel segmento FTTH seguendo i piani di espansione di Open Fiber che sta ampliando velocemente la propria copertura”, ha commentato Flavio Ubaldi, Chief Operating Officer e Responsabile Commerciale di GO internet.