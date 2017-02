GO internet: a fine gennaio clienti in crescita del 20% a/a

Titta Ferraro 8 febbraio 2017 - 09:13

MILANO (Finanza.com)

I clienti di GO internet sono saliti a quota 38.254 al 31 gennaio 2017, il 20% in più rispetto allo stesso periodo del 2016. La società ha recentemente ottenuto l’aggiudicazione della procedura di gara indetta dal Ministero dello Sviluppo Economico per l’assegnazione delle frequenze 24,5 – 26,5 GHz per reti radio a larga banda nelle Marche.

“L’assegnazione delle nuove frequenze ci permette di rafforzare e migliorare le performance della rete nella regione Marche che stiamo ampliando parallelamente a quella presente in Emilia Romagna. Abbiamo inoltre lanciato a Perugia il servizio in fibra a banda ultralarga fino a 1 Gbps che arriva direttamente alle abitazioni con una velocità 10 volte superiore alla fibra tradizionale Fiber To The Cabinet. Puntiamo a raggiungere fasce di mercato differenziate e ad estendere l’attività in nuove regioni su tutto il territorio italiano”, ha dichiarato Flavio Ubaldi, Chief Operating Officer e responsabile commerciale di Go internet.