GO internet: CDA convoca Assemblea per aumento capitale sociale

Alessandra Caparello 12 dicembre 2018 - 15:37

MILANO (Finanza.com)

Il Consiglio di Amministrazione di GO internet S.p.A. ha deliberato di convocare l’Assemblea degli Azionisti per sottoporre alla stessa un aumento del capitale sociale in opzione per 5.000.000,00 euro. La proposta di aumento del capitale sociale è finalizzata, in primo luogo, a dotare la Società delle risorse finanziare necessarie per il pagamento in un’unica soluzione dei contributi (determinati sulla base dei parametri indicati nella delibera 183/18/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) riconnessi alla proroga dei diritti d’uso delle frequenze BWA in banda 3400-3600 MHz per il periodo 1 luglio 2023 – 31 dicembre 2029. L’operazione, si legge nel comunicato, è inoltre finalizzata a reperire nuove risorse finanziarie per il perseguimento degli obiettivi strategici previsti dal piano industriale 2019-2023 e, in particolare, per consentire alla Società di continuare nell’implementazione ed espansione dell’infrastruttura di rete 5G ready in overlay mediante l’installazione di nuovi apparati nelle regioni Marche ed Emilia Romagna.L’amento di capitale sociale a pagamento avrà un importo massimo complessivo di Euro 5.000.000,00 comprensivo di sovrapprezzo, da eseguire entro il 31 luglio 2019 in forma scindibile mediante emissione di azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie GO internet S.p.A. in circolazione alla data di emissione e godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti titolari di azioni ordinarie della Società ai sensi dell’articolo 2441, primo comma, del Codice Civile.