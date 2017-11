GO internet: +13% i clienti a quota 41.518 a fine ottobre

Titta Ferraro 7 novembre 2017 - 10:56

GOinternet ha registra complessivamente nel segmento 4G wireless e nel Fiber To The Home 41.518 clienti al 31 ottobre 2017, +13% rispetto allo stesso periodo del 2016. "Siamo molto soddisfatti della crescita che stiamo registrando sia nel segmento wireless che nel segmento FTTH. Continua anche la nostra espansione in Emilia Romagna con la tecnologia LTE, così come il rafforzamento della rete nelle Marche. Dopo aver attivato le prime stazioni 4.5G, siamo particolarmente interessati agli sviluppi della nuova tecnologia 5G”, ha commentato Alessandro Frizzoni, amministratore delegato di GO internet.