GIMA TT: crescono ricavi e utili nei primi nove mesi del 2018

Alessandra Caparello 12 novembre 2018 - 16:20

MILANO (Finanza.com)

Ricavi superiori a 180 milioni di euro nei primi nove mesi del 2018 per GIMA TT che stima un margine Margine operativo lordo (EBITDA) di circa 75 milioni di euro. La società specializzata nel settore delle macchine automatiche per il packaging dei prodotti derivati del tabacco ha approvato le informazioni finanziarie periodiche al 30 settembre 2018.GIMA TT ha chiuso i primi nove mesi del 2018 con ricavi pari a 134 milioni di euro, evidenziando una crescita del 24,8% rispetto ai 107,3 milioni di euro al 30 settembre 2017. In crescita anche il margine operativo lordo (EBITDA) salito a 50,3 milioni di euro (45,8 milioni di euro al 30 settembre 2017), l’utile operativo (EBIT) a 49,7 milioni di euro (45,4 milioni di euro al 30 settembre 2017) e l’utile prima delle imposte a 49,6 milioni di euro (45,4 milioni di euro al 30 settembre 2017). Nei primi nove mesi del 2018 i nuovi ordini acquisiti ammontano a 97,5 milioni di euro (111,5 milioni di euro al 30 settembre 2017), mentre il portafoglio ordini si attesta a 73,9 milioni di euro (92,1 milioni di euro al 30 settembre 2017).La posizione finanziaria netta di GIMA TT al 30 settembre 2018 è positiva e pari a 5,5 milioni di euro, rispetto ai 29,6 milioni di euro al 30 settembre 2017, dopo aver distribuito, nel maggio 2018, dividendi per 37 milioni di euro.