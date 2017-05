GFT, ricavi in crescita nel primo trimestre. Apre nuova sede a Milano

Marco Berton 11 maggio 2017 - 13:52

MILANO (Finanza.com)

Il Gruppo GFT ha registrato nel primo trimestre 2017 una crescita dei ricavi consolidati pari a 14% a quota 111,10 milioni di euro. "Il principale driver della crescita è stato, ancora una volta, la forte domanda di soluzioni per la digitalizzazione del business, che ha determinato un’ulteriore crescita dei ricavi per la divisione Continental Europe" precisa la società attraverso una nota. I ricavi in Italia sono cresciuti del 2% a quota 13,58 milioni di euro, mentre l'organico è aumentato del 16% a quota 4.833 dipendenti (dato al 31 marzo 2017).



Il gruppo ha recentemente rafforzato la propria presenza sul territorio italiano inaugurando il suo nuovo quartier generale a Milano. La società è specializzata nella fornitura di servizi IT per banche e istituti finanziari; attualmente occupa in italia circa 700 persone.



"Siamo i protagonisti di una nuova era dove saper promuovere processi di innovazione richiede competenze tecnologiche e di business con una marcata cultura digitale e una visione comune del servizio" ha sottolineato Alfio Puglisi, Managing Director GFT Italia. "Fornire soluzioni di eccellenza significa aver maturato una concezione del servizio, fatta di valori, sensibilità personali, etica del lavoro, umiltà e specializzazioni. Con questa inaugurazione testimoniamo ancora una volta la nostra presenza sul territorio e il forte legame con tutti gli attori che con noi condividono questo entusiasmo".