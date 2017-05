G7 Finanze: al via il 12 maggio a Bari con simposio su crescita, lotta alle disuguaglianze e regolamentazione

Luca Fiore 9 maggio 2017 - 18:15

MILANO (Finanza.com)

Venerdì 12 maggio, in apertura dei lavori del G7 dei Ministri Finanziari e dei Governatori delle banche centrali, si terrà a Bari presso il Castello Normanno Svevo un simposio a porte chiuse con la partecipazione di economisti di fama internazionale. È quanto riporta una nota diffusa dal Ministero dell’Economia.



Alla prima sessione, dedicata alla crescita economica e alla lotta alle disuguaglianze, interverranno Philippe Aghion, professore di Economia all’Università di Harvard, Giuseppe Bertola, professore di Economia all’Università di Torino, e Angus Deaton, professore di Economia e Affari Internazionali all’Università di Princeton, insignito del Premio Nobel per l’Economia nel 2015.



La seconda sessione avrà al centro i temi della finanza, della regolamentazione e della crescita, e vedrà i contributi di Philip H. Dybvig, professore di Economia Bancaria e Finanziaria alla Olin Business School di Washington, Randall Kroszner, professore di Economia alla Booth School of Business di Chicago e già Governatore della Riserva Federale, e Hélène Rey, professore di Economia alla London Business School.