FullSix: la Consob riapre i termini del procedimento per approvazione documento Opa

Luca Fiore 24 luglio 2018 - 09:57

MILANO (Finanza.com)

La Consob ha comunicato a Orizzonti Holding la riapertura dei termini istruttori relativi al procedimento per l’approvazione del Documento di Offerta relativo FullSix a partire dal 21 luglio 2018. I termini scadranno il 20 agosto.Il 20 luglio Orizzonti Holding ha presentato una nota per rilevare che, “essendo il procedimento volto all’approvazione del Prospetto MyAv tutt’ora in corso, ha confermato e reiterato la richiesta di approvazione del Documento di Offerta da ultimo depositato, in data 23 luglio 2018”.