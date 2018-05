Ftse Mib vira in negativo con le banche, oltre -1% per Intesa Sanpaolo

Titta Ferraro 28 maggio 2018 - 10:25

MILANO (Finanza.com)

E' durato poco il rimbalzo di Piazza Affari con l'indice Ftse Mib che al momento cede lo 0,24% dopo un avvio a spron battuto con l'indice in progresso di oltre l'1,5 per cento.Pesano le banche che erano state protagoniste di un avvio molto positivo. Bper è sospesa a oltre -4%, -1,2% per Intesa Sanpaolo e -1,8% per Ubi Banca.