Ftse Mib si risolleva dai minimi, titoli oil in ripresa. Carige +15%

Titta Ferraro 28 dicembre 2018 - 09:15

MILANO (Finanza.com)

Primi scorci dell'ultima seduta dell'anno in territorio positivo per Piazza Affari. La sponda del rally di Wall Street nel finale di seduta di ieri, dopo che era arrivata a cedere oltre il 2% in scia anche ai deboli riscontri dalla fiducia dei consumatori, sta sostenendo anche le Borse europee. L'indice Ftse Mib sale dello 0,65% a quota 18.181 punti dopo che ieri aveva aggiornato i minimi a due anni.Tra i singoli titoli si segnalano Saipem (+1,65%) ed Eni (+1,01%) sotto la spinta del tentativo di ripresa dei prezzi del petrolio. Bene anche Juventus (+1,7%), Poste (+1,35%) e Unipol (+1,8%).Fuori dal Ftse Mib rally di Carige (+15% a 0,0015 euro) dopo il tonfo del 18,7% di ieri a seguito del mancato via libera dell'assemblea all'aumento di capitale.L'ultima seduta del 2018 vede in primo piano in Italia l'asta di Btp a 5 e 10 anni. L'Istat diffonderà poi i dati sul mercato del lavoro relativi al mese di novembre. Dagli Stati Uniti focus su vendite di nuove case, bilancia commerciale e scorte di petrolio.