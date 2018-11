Ftse Mib scatta grazie a Powell, bene i titoli auto e Luxottica

Titta Ferraro 29 novembre 2018 - 09:32

MILANO (Finanza.com)

Primi scorci della penultima seduta di giornata con netta prevalenza degli acquisti a Piazza Affari. L'indice Ftse Mib, reduce da due sedute negative, segna un progresso dello 0,70% a quota 19.249 punti. In prima fila i titoli del comparto auto con Fca in salita di oltre l'1% e Ferrari, tra i titoli più penalizzati questa settimana, che sale dell'1,74%.In deciso rialzo anche Luxottica (+1,57%) all'indomani della conclusione dell'Ops lanciata da EssilorLuxottica. I dati provvisori vedono il nuovo gruppo salire al 93,31% del capitale e quindi si sono verificati i presupposti per l'obbligo di acquisto. EssilorLuxottica procederà ad acquistare da qualunque azionista che ne faccia richiesta le 32.471.662 restanti azioni di Luxottica in circolazione.A riportare il sorriso sui mercati sono state le parole 'dovish' del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell. Il numero uno della banca centrale statunitense ha detto che non c'è un percorso prestabilito in riferimento alla politica monetaria.