Ftse Mib rompe al ribasso i minimi del 5 marzo, in rosso tutti i titoli dell'indice

29 maggio 2018

MILANO (Finanza.com)

Le banche stanno spingendo ai nuovi minimi l'indice Ftse Mib. Lo spread Btp-Bund questa mattina ha toccato i 260 punti base e il rendimento è in salita oltre il 2,9%, sui massimi dal 2013. Massimi da ottobre 2013 anche per il tasso del Btp biennale schizzato in avvio fino all'1,55% rispetto allo 0,46% di venerdì scorso.L'indice Ftse Mib è arrivato a cedere il 2,5% toccando i nuovi minimi annui intraday a quota 21.386 punti, rompendo al ribasso il minimo che risaliva al 5 marzo scorso. Con i ribassi di ieri e oggi il saldo di Piazza Affari è tornato in negativo, con una flessione di oltre il 12% nelle ultime tre settimane. Molto male anche oggi le banche con Intesa Sanpaolo sospesa al ribasso quando cedeva il 4,99%, oltre -4% per Ubi Banca, Poste Italiane e Unicredit.