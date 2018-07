Ftse Mib riavvicina quota 22 mila, bene Ferrari e Stm

Titta Ferraro 13 luglio 2018 - 09:20

MILANO (Finanza.com)

Acquisti a Piazza Affari nei primi scorci dell'ultima seduta della settimana. L'indice Ftse Mib sale dello 0,56% a quota 21.913 punti. Tra i titoli in evidenza spicca Ferrari (+1,68%). Bene anche Stm (+1,65%) in scia al nuovo balzo di ieri del Nasdaq.Oggi parte ufficialmente la stagione delle trimestrali statunitensi con i conti di alcune delle big bancarie. In Italia focus sulla questione conti pubblici dopo che ieri il ministro Tria ha dato rassicurazioni sull’impegno di Roma a rispettare le regole fiscali dell’Ue.