Ftse Mib piomba ai nuovi minimi dal 2016 e rischia di bucare al ribasso quota 18mila

Titta Ferraro 27 dicembre 2018 - 15:26

MILANO (Finanza.com)

L'attesa per un avvio in netto calo per Wall Street (-1,5% il futures sull'S&P 500 sta mettendo al tappeto Piazza Affari che viaggia sui minimi di giornata. L'indice Ftse Mib segna un calo dell'1,85% a 18.057 punti (toccato minimo a 18.039), livello che corrisponde con i minimi da dicembre 2016.Profondo rosso per gran parte dei titoli del Ftse Mib con i titoli automotive in deciso affanno (-4% Ferrari e FCA, circa -3% Brembo), così come Tim che cede il 3,71% a 0,48 euro.