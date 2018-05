Ftse Mib in rosso con nuova impennata tassi Btp che azzoppa le banche, Btp 2 anni torna all'1,3%

Titta Ferraro 31 maggio 2018 - 16:06

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari azzera i guadagni e torna preda del rischio spread. L'indice Ftse Mib, che era arrivato a guadagnare oltre il 2% sopra i 22 mila punti, ora cede lo 0,02% a 21.793 punti. Pagano dazio le banche, virate quasi tutti in rosso, parallelamente al riemergere di tensioni su Btp con il tasso del biennale risalito all'1,3% circa dopo che in mattinata era sceso fino allo 0,7%. Lo spread tra Btp e Bund decennale è risalito a 260 pb.Pesano le ultime indicazioni sul fronte politico con Ciocca (Bankitalia) che avrebbe smentito un suo coinvolgimento nel governo M5S-Lega come ministro dell'economia. oggi Salvini è a Roma per valutare la possibilità di rimettere in piedi l'opzione governo Conte con la rinuncia a Savona.