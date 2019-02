Ftse Mib chiude sui massimi da ottobre, Unicredit guida rally delle banche

Titta Ferraro 6 febbraio 2019 - 17:42

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari vola a metà ottava sotto la spinta del rally delle banche. Il Ftse Mib ha chiuso sui nuovi massimi annui a 19.996 punti (+0,82%) dopo essersi spinto nel corso della seduta anche sopra il muro dei 20 mila punti per la prima volta dal 10 ottobre scorso.A trainare al rialzo il Ftse Mib sono state le banche con Unicredit in prima fila con un rialzo del 4,36% a quota 10,332 euro. Oggi è in programma il cda dell'istituto di piazza Gae Aulenti con i risultati 2018 che saranno diffusi domani prima dell'avvio delle contrattazioni. Il consensus pubblicato dalla banca sul suo sito – basato su stime e previsioni di analisti rappresentanti 20 broker che coprono il titolo UniCredit – vede l’utile netto trimestrale a 719 milioni di euro, margine di intermediazione di 4,865 mld e risultato netto di gestione a 1,15 mld.Molto bene anche le altre banche: +3,36% Ubi Banca e +2,39% Intesa Sanpaolo che ieri è stata la prima grande banca a diffondere i conti 2018 con utile andato oltre i 4 miliardi e ha previsto un risultato netto in crescita quest'anno.Tra gli altri titoli spicca il +5,18% di Stm, mentre tra i pochi segni meno si segnala Generali (-0,91%).