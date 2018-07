Ftse Mib chiude a un soffio dai 22mila, rally Btp spinge le banche

Titta Ferraro 17 luglio 2018 - 17:46

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari chiude sui massimi di giornata con l'indice Ftse Mib tornato a ridosso dei 22mila punti (+0,71% a 21.977 punti).Le ultime ore di contrattazioni hanno beneficiato del rally dei Btp che ha fatto da traino al settore bancario (+1,82& Ubi Banca, +1% Intesa Sanpaolo). Il rendimento del Btp decennale è sceso sotto il 2,5% per la prima volta da maggio con gli investitori attratti dai titoli di Stato italiani che nella parte lunga della curva offrono rendimenti doppi rispetto a quelli della Spagna. Il ministro delle finanze, Giovanni Tria, nei prossimi mesi dovrebbe organizzare una trasferta in Asia, con la Cina al centro dell'attenzione. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera il numero uno di via XX Settembre tenterà di spiegare agli investitori asiatici i vantaggi dell'acquisto di BTP italiani.Spicca sul Ftse Mib lo scatto di Mediaset (+3,48%) in scia all'operazione Ei Towers. Mediaset e F2i hanno lanciato un'offerta sulla società con un corrispettivo per azione di 57 euro, a premio del 19,2% rispetto ai prezzi medi ponderati del titolo Ei Towers negli ultimi 6 mesi.