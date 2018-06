Ftse Mib cede quasi l'1%, indice di nuovo sotto soglia critica dei 22mila punti

Titta Ferraro 18 giugno 2018 - 12:57

MILANO (Finanza.com)

Accelerazione al ribasso per Piazza Affari che a metà seduta segna un calo vicino all'1%. L'indice Ftse Mib viaggia sui minimi di giornata a 21.990 punti (-0,9%). Tra i peggiori titoli spicca CNH con un calo di oltre il 3 per cento. Cali corposi, superiori al 4% anche per Poste e Snam che oggi hanno staccato la cedola.Per l’Italia oggi il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, volerà a Berlino per incontrare la cancelliera Angela Merkel. Sul tavolo la questione migranti e l’unione bancaria. Da domani focus sul Forum Economico di Sintra con in agenda i discorsi dei tre principali banchieri centrali (Mario Draghi, Jerome Powell e Haruhiko Kuroda) al primo intervento dopo gli annuncio di politica monetaria di settimana scorsa. Giovedì poi sarà il turno della Bank of England.