Ftse Mib cede in avvio, male Unicredit

Titta Ferraro 12 aprile 2019 - 09:35

MILANO (Finanza.com)

Primi scorci di giornata senza verve per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib cede lo 0,15% a quota 21.652 punti. La Borsa milanese si muove in linea con le altre piazze finanziarie continentali. Oggi atteso l'avvio della stagione delle trimestrali negli Stati Uniti, con i conti di JP Morgan e Wells Fargo.Tra i singoli titoli spiccano i ribassi di Unicredit (-1,09%) che ha ceduto a MBCredit Solutions (gruppo Mediobanca) crediti retail unsecured del valore nominale complessivo di circa 210 milioni di euro. L'operazione prevede l'acquisto di un portafoglio di 9.300 contratti per un valore nominale di circa 51 milioni a cui seguirà l’acquisto di ulteriori 4 portafogli rolling della stessa natura generati nel 2019, fino a un valore di 160 milioni di flussi futuri.Prova a risalire Prysmian (+1,11%) dopo il crollo di ieri susseguente al rinvio dell'approvazione del bilancio 2018 da parte dell'assemblea con il progetto WesternLink che avrà impatti compresi tra 60 e 80 milioni di euro a livello di Ebitda rettificato 2018.