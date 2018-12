Ftse Mib cambia volto: in campo Juve e Amplifon, fuori Mediaset e Banca Mediolanum

Daniela La Cava 6 dicembre 2018 - 08:41

MILANO (Finanza.com)

Il Ftse Mib cambia ancora pelle. A pochi giorni di distanza dall'addio ufficiale di Luxottica dal listino ufficiale (Ddopo l'esito dell'Ops), Borsa Italiana ha annunciato i risultati della revisione di dicembre dell’indice Ftse Mib. Fuori dal listino milanese Banca Mediolanum e Mediaset, dentro Amplifon e Juventus."Il Ftse Italia Index Series Technical Committee ha approvato le modifiche per l'indice Ftse Mib che diverranno effettive dopo la chiusura delle negoziazioni di venerdì 21 dicembre 2018 (vale a dire, da giovedì 27 dicembre 2018", si legge in una nota del Ftse Russell che indica nella lista di riserva (immediatamente efficace): Hera, Mediaset, Banca Mediolanum e Cerved Group.Con riferimento alla revisione trimestrale, lunedì 17 dicembre Ftse Russell pubblicherà un avviso con il numero di azioni e pesi di investibilità per l’indice Ftse Mib effettivi dopo la chiusura delle negoziazioni di venerdì 21 dicembre 2018, quando Ftse Russell pubblicherà anche il nuovo divisor.