Ftse Mib avvicina pericolosamente soglia 20mila punti, spread continua a far paura

Titta Ferraro 17 agosto 2018 - 13:03

MILANO (Finanza.com)

Tornano cospicue le vendite a Piazza Affari con l'indice Ftse Mib scivolato ai nuovi minimi annui. L'indice guida di Piazza Affari segna un calo di oltre l'1% e ha toccato un minimo annuo intraday a 20.236 punti.A zavorrare il listino è ancora una volta il settore bancario: quasi -4% per Banco BPM, -3,5% Ubi Banca e -1,4% Intesa Sanpaolo. Limita le perdite Unicredit (-0,5%).Lo spread Btp-Bund è tornato a salire e viaggia in area 285 pb. "Lo spread Btp-Bund si mantiene su livelli elevati - rimarca questa mattina Mps Capital Services - con il focus degli operatori da una parte incentrato agli sviluppi internazionali e dall'altra sull'Italia stessa, in attesa di capire che tipo di manovra l'attuale governo riuscirà a implementare". In tal senso oggi le ultime indiscrezioni vedono il governo al lavoro per una mini flat-tax. Il testo prevederebbe un'aliquota unica al 15% per partite Iva e imprese fino a 100.000 euro di ricavi l'anno; di solo il 5% per le start up, fino a cinque anni dalla fondazione. La copertura prevista è di 3,5 miliardi a partire dal 2019.