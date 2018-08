Ftse Mib arranca ai minimi 2018 in area 20.500 punti, Banco BPM e Stm giù di oltre il 3%

Titta Ferraro 16 agosto 2018 - 13:50

MILANO (Finanza.com)

Vendite diffuse a Piazza Affari che risulta la peggiore Borsa europea di giornata complice l'effetto Atlantia che con il suo -20% contribuisce a zavorrare il listino milanese. L'indcie Ftse Mib cede a metà seduta l'1,57% e in mattinata ha toccato un minimo sotto 20.500 (20.487) che rappresenta il livello più basso del 2018 per l'indice guida milanese.Male il settore bancario con Banco BPM che cede oltre il 3%. Lo spread continua a pesare sull'umore del settore con il differenziare arrivato sia ieri che oggi fino a 290 pb, sui massimi dal 29 maggio scorso.Tra gli altri titoli cali di oltre il 3% per Prysmian e Stm; quest'ultima paga lo debolezza del settore tecnologico complici i deboli riscontri arrivati dal colosso cinese Tencent, al primo calo dei profitti da 13 anni.