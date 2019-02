Ftse Mib aggiorna massimi 2019 sopra 19.900 punti, banche protagoniste

Titta Ferraro 6 febbraio 2019 - 12:27

MILANO (Finanza.com)

Nuovo spunto rialzista del Ftse Mib che si porta sui massimi da inizio anno sopra quota 19.900 punti. L'indice guida milanese segna un progresso dello 0,42% a quota 19.916 punti, sui massimi a quasi 4 mesi. Dopo un avvio di seduta incolore Piazza Affari ha ritrovato vigore, in controtendenza rispetto alla debolezza delle altre Borse europee e dando seguito al rally di oltre +1% con cui ha chiuso la seduta di ieri.A trainare al rialzo il Ftse Mib sono le banche con Unicredit in prima fila con un rialzo del 3% circa a quota 10,20 euro. Oggi è in programma il cda dell'istituto di piazza Gae Aulenti con i risultati 2018 che saranno diffusi domani prima dell'avvio delle contrattazioni. Il consensus pubblicato dalla banca sul suo sito – basato su stime e previsioni di analisti rappresentanti 20 broker che coprono il titolo UniCredit – vede l’utile netto trimestrale a 719 milioni di euro, margine di intermediazione di 4,865 mld e risultato netto di gestione a 1,15 mld.Bene anche l'altra big Intesa Sanpaolo (+1,35%) che ieri ha riportato un utile 2018 oltre la soglia dei 4 miliardi e ha previsto un risultato netto in crescita quest'anno.Oggi in programma anche il cda di Enel (-0,15%) che approverà i dati preconsuntivi 2018.