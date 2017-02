FtseMib al test supporto 18800 punti: fondamentale la tenuta (trader)

Marco Berton 23 febbraio 2017 - 17:31

MILANO (Finanza.com)

Gli indici di Piazza Affari, complice il riracciamento dei listini europei si portano sui minimi di giornata. Il FtseMib in particolare registra un calo prossimo allo 0,4% in area 18815 punti. Il paniere si avvicina alla soglia dei 18800 punti importante dal punto di vista psicologico ma anche tecnico: "Nelle ultime giornate il FtseMib ha rimbalzato più volte da area 18.800. Una suo violazione confermata in chiusura di seduta potrebbe aprire la strada a scenari ribassisti più profondi, con primo target da ricercarsi in area 18.500" ha dichiarato un trader interpellato da Finanza.com