Frodi creditizie: più di 66 casi al giorno, danno complessivo superiore ai 72 milioni

Valeria Panigada 19 dicembre 2018 - 12:19

MILANO (Finanza.com)

Le frodi creditizie, che avvengono attraverso il furto di identità con il successivo utilizzo illecito dei dati personali per ottenere credito o acquistare beni, continuano a crescere senza sosta e nei primi sei mesi del 2018 hanno superato i 12.100 casi. In altre parole, si contano più di 66 al giorno, per un danno stimato complessivo pari a circa 72 milioni di euro.Secondo le rilevazioni della 27esima edizione dell’Osservatorio sulle Frodi Creditizie realizzato da CRIF e Mister Credit, si registra però un netto calo del valore medio delle frodi, pari a 5.929 euro contro i 7.047 euro del 2017. Si conferma dunque la tendenza da parte dei criminali a orientare la propria attività anche verso l’acquisizione fraudolenta di beni e servizi di importo più contenuto. Entrando nel dettaglio, gli elettrodomestici rappresentano la tipologia di bene più frequentemente acquisita in modo fraudolento ma esplodono i casi relativi a auto e moto e prodotti di elettronica e telefonia.