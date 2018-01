Franklin Templeton porta in Italia 5 ETF smart Beta

Titta Ferraro 31 gennaio 2018 - 16:37

MILANO (Finanza.com)

Debutto su Borsa Italiana per i primi ETF targati Franklin Templeton Investments che rafforza la propria offerta in Italia con il lancio di Franklin LibertyQ Smart Beta UCITS ETF, ossia la gamma di ETF smart beta composta da cinque fondi quotati a gestione passiva."L'Italia - ha commentato Patrick O'Connor, head of Global ETFs, Franklin Templeton Investments - è sempre stato un mercato strategico per Franklin Templeton in Europa considerati i volumi e il dinamismo del settore degli investimenti. La possibilità di offrire i nostri fondi LibertyQ UCITS ETF smart beta su Borsa Italiana, la quarta piazza più attiva in Europa in termini di trading, è un passo fondamentale nel nostro percorso di creazione di una piattaforma ETF globale e di alta qualità".La gamma Franklin LibertyQ UCITS ETF consente agli investitori di accedere agli indici Franklin LibertyQ, che sono costruiti su misura, grazie a un modello proprietario personalizzato, attraverso la ponderazione dei seguenti quattro fattori: quality, value, momentum e volatility. La gamma comprende tre fondi azionari multi-factor con un focus specifico sulle quality stocks e due fondi income, che investono in azioni caratterizzate da costanti ed elevati flussi di dividendi.