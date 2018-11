Francesco Starace: "Enel non uscirà mai dal capitale di Open Fiber"

Alessandra Caparello 20 novembre 2018 - 16:27

MILANO (Finanza.com)

Enel non uscirà mai dal capitale di Open Fiber. Lo assicura l’AD Francesco Starace parlando nel corso della conferenza stampa sul piano industriale al 2021.“Open Fiber è una società che sta andando bene, si è assicurata 3,8 miliardi di financing, siamo contenti dell’investimento e le performance sono in linea con le attese e in alcuni casi le superano. Open Fiber sta facendo bene il suo mestiere, sta cablando, ha i soldi, ha attratto finaziamenti, funziona e sta mettando giù un’infrastruttura che è quanto di meglio ci sia oggi in Europa, tutto quello che ci aiuta ci interessa altro no”, ha detto il manager. “L’obiettivo è di cablare l’Italia a costi competitivi e in tempi brevi e non usciremo mai da Open Fiber”, ha aggiunto Starace.