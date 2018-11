Francesco Boccia (PD): "Oggi è Black Friday soprattutto per il fisco italiano"

Alessandra Caparello 23 novembre 2018 - 15:22

MILANO (Finanza.com)

L’altra faccia del Black Friday: oggi sono attesi numerosi introiti per tutte quelle multinazionali del web che fanno business con il commercio online tra sconti e promozioni e per la maggior parte, Amazon su tutte, saranno per lo più esentasse. Così Francesco Boccia, deputato PD e candidato alla segreteria del Partito Democratico, arrivando a Verona per iniziative congressuali.“Non possiamo certamente definirla modernità, soprattutto se accanto alla più grande elusione fiscale della storia ci sono continui esempi di diritti negati, dagli orari di lavoro alle condizioni contrattuali, dal cottimo come principio di attività d'impresa a regole continuamente calpestate” ha detto l’ex presidente della Commissione Bilancio che ricorda come lo scorso anno è stata approvata la norma, a sua prima firma, che sta portando le Over the top a chiudere accordi sulle imposte con l’amministrazione fiscale. “Ma fino a quando non dichiareranno di avere stabile organizzazione in Italia, pagando le tasse come tutti i commercianti italiani non potremo mai parlare di equità fiscale o concorrenza leale. La politica, soprattutto quella di sinistra, deve dire con chiarezza se si batte senza paura per l’equità. Se si sta con il piccolo commerciante o con le multinazionali del web che non vogliono la residenza fiscale in Italia ed evadono, dalla parte dei lavoratori o dei dividendi. Qui siamo in piena rivoluzione capitalistica con il lavoro che cambia ogni giorno e i diritti negati. Servono regole chiare, dal fisco al commercio alla logistica, alla privacy altrimenti è far west digitale” ha concluso.