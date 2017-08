Forex: settimana densa con Zew, Ifo e Draghi, difficile che euro testi nuovi massimi (analisti)

Titta Ferraro 21 agosto 2017 - 14:44

MILANO (Finanza.com)

Parte a fari spenti in Europa una settimana che però nei prossimi giorni riserverà non pochi spunti di interesse a partire dal discorso di Draghi in agenda mercoledì. Il cross euro/dollaro si mantiene poco mosso a 1,1776, con un progresso dello 0,16% rispetto ai livelli di venerdì scorso.Settimana scorsa i verbali della riunione BCE di luglio hanno indebolito parzialmente l’euro evidenziando come non sia passata inosservata alla BCE l’ampia reazione dei mercati – salita sia dell’euro sia dei rendimenti – al discorso di Sintra tenuto da Draghi a fine giugno.In settimana sono in arrivo diversi dati di rilievo, a partire da ZEW e IFO tedeschi domani e venerdì. Mercoledì toccherà agli indici PMI preliminari di agosto. "A meno di sorprese verso l’alto - sottolineano gli analisti di Intesa Sanpaolo - nemmeno questa settimana dai dati dovrebbero giungere spunti per un’ascesa verso nuovi massimi dell’euro. Sul fronte BCE: discorso di Draghi mercoledì".