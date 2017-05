Forex: eurodollaro scende sotto quota 1,118 dollari dopo parole Draghi

Alessio Trappolini 29 maggio 2017 - 16:04

MILANO (Finanza.com)

Il cambio fra euro e dollaro statunitense accelera al ribasso di due figure dopo le parole pronunciate da Mario Draghi di fronte alla Commissione affari economici e monetari del Parlamento europeo. Per il numero uno della Bce la ripresa dell’Eurozona “è solida ma allo stesso tempo necessita ancora di misure di politica monetaria accomodante”.



In questo quadro il tasso di cambio fra moneta unica e biglietto verde è sceso sotto gli 1,118 dollari e al momento quota in area 1,1173 praticamente sulla parità rispetto all’apertura di ieri del mercato valutario.