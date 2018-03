Forex: dollaro in picchiata dopo distensione tensioni con Corea Nord

Titta Ferraro 6 marzo 2018 - 17:08

MILANO (Finanza.com)

La prospettiva di un allentamento delle tensioni in Corea, con Corea del Nord e Corea del Sud che hanno accettato di tenere un vertice il prossimo mese, ha alimentato la propensione al rischio sui mercati con dollaro in caduta rispetto alle altre valute. Il dollar index, che misura la forza del biglietto verde contro un paniere di sei principali valute, cede mezzo punto percentuale a 89,62. Ancora più pronunciato il movimento dell'euro/dollaro tornato di slancio sopra 1,24.Stando a quanto riporta il New York Times, il leader nordcoreano Kim Jong-un avrebbe informato alcuni diplomatici sudcoreani della sua intenzione di avviare trattative con gli Stati Uniti di Donald Trump, al fine di abbandonare il programma nucleare e missilistico.