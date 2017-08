Forex: al via simposio Jackson Hole, da monitorare area 1,183 per l'euro/dollaro (analisti)

Titta Ferraro 24 agosto 2017 - 10:01

MILANO (Finanza.com)

Quotazioni dell'euro/dollaro a ridosso di quota 1,18 dopo la salita di ieri dettata dai buoni riscontri arrivati dagli indici Pmi dell'area euro. Nulla di nuovo invece dalle parole di Mario Draghi che non si è sbilanciato sulle prossime mosse di politica monetaria. Il presidente della Bce ha precisato che la forward guidance è uno strumento utile, ma che la sua efficacia può essere migliorata se combinata con altre misure non-standard. “La forward guidance sul QE sarà al centro della riunione BCE di settembre, che servirà a preparare i mercati all’avvio del programma di riduzione degli acquisti”, rimarca la Intesa Sanpaolo nella nota Forex Flash.Da oggi il focus sarà sul simposio di Jackson Hole, in particolare le parole di Janet Yellen attese per domani pomeriggio, così come il discorso di Draghi. Per il cross euro/dollaro da monitorare l’area intorno a 1,1830 “nei pressi della quale – sottolineano da Intesa Sanpaolo - il cambio ha formato questa settimana un triple top: un’eventuale rottura potrebbe infatti preludere a una nuova accelerazione rialzista”.