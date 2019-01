Ford-Volkswagen, Mike Manley (Fca): "Nessun timore da partnership, anche io ne ho"

Alessandra Caparello 14 gennaio 2019 - 16:14

MILANO (Finanza.com)

Nessun timore dall’alleanza tra Ford e Volkswagen da parte di Fca. Lo assicura parlando ai giornalisti al salone dell'auto di Detroit, come riporta Radiocor, l’ad del gruppo Mike Manley. "Ci sono sempre state partnership in giro per il mondo. Non sappiamo nemmeno tutti i dettagli ancora [su quella attesa tra Ford e Volkswagen], che credo scopriremo nei prossimi giorni. Non sono preoccupato da quando la gente fa partnership, anche io ne ho" ha detto il successore di Marchionne.