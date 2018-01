Fope chiude 2017 con ricavi per 28 milioni (+21,5%)

Titta Ferraro 18 gennaio 2018 - 09:35

FOPE, azienda orafa italiana quotata su AIM Italia, ha chiuso il 2017 con ricavi netti consolidati a 28 milioni di euro, in crescita del 21,5% rispetto al 2016. "Registriamo con grande soddisfazione il risultato commerciale conseguito nel 2017 che ha portato un’ulteriore significativa crescita dei ricavi, per un valore superiore alle iniziali aspettative di budget. Il dato conferma che i percorsi di investimento e attenzione ai mercati intrapresi sono efficaci e producono le performance necessarie per continuare una crescita organica e consolidata in linea con i piani", ha commentato Diego Nardin, amministratore delegato di FOPE. "La crescita delle vendite ha riguardato tutti i principali mercati, in particolare America (+21%) ed Europa (+24%) con in testa Germania e UK”, ha aggiunto Nardin.