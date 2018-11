Fonti MNI Financial News: governo medita modifiche a manovra. Spread BTP-Bund sotto quota 290

Laura Naka Antonelli 7 novembre 2018 - 12:15

MILANO (Finanza.com)

Fonti dell'MNI Financial News riportano che il governo M5S-Lega starebbe considerando l'opzione di apportare modifiche alla manovra del 2019 per andare incontro alle richieste di Bruxelles. Oggi lo spread segna un calo considerevole, superiore a -3%, scendendo anche sotto la soglia di 290 punti base.Il differenziale si attesta a 288,4 punti, a fronte di tassi sui BTP decennali che scendono di olttre -2%, al 3,32%, dopo aver testato un minimo intraday al 3,31%. In crescita dell'1,86% i tassi decennali sui Bund, che avanzano allo 0,4390%.