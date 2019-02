Fonti Lega dopo CdM: Savona presidente Consob, Conte interim a ministero Affari europei

Laura Naka Antonelli 5 febbraio 2019 - 13:04

MILANO (Finanza.com)

Fonti della Lega riportano che la riunione del Consiglio dei Ministri si è conclusa con l'accordo sul nome di Paolo Savona per la presidenza della Consob.Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ricoprirà a interim la carica di ministro per gli Affari europei fino a ora ricoperta dall'economista.La nomina ufficiale per lo scranno più alto della Consob spetta a questo punto al Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, come stabilito.