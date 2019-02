Fonti Lega: accordo su Paolo Savona presidente Consob, attesa per CdM

Laura Naka Antonelli 5 febbraio 2019 - 09:53

MILANO (Finanza.com)

"Accordo su Savona presidente Consob". E' quanto affermano fonti della Lega, dopo i rumor del fine settimana, che avevano parlato di come circolasse il nome del ministro degli Affari europei Paolo Savona per lo scranno più alto della Consob.L'Ansa riporta che è stata convocata per stamattina alle 12 una riunione del Consiglio dei ministri che, tra i temi sul tavolo, si appresta a decidere sulla presidenza della Consob. L'accordo su Savona sarebbe stato già raggiunto.Ieri il ministro dell'Interno Matteo Salvini aveva affermato, intervenendo a un programma di Rete 4:"A me andava bene Minenna, mi andrebbe benissimo Savona. La Consob ha un ruolo fondamentale, mi sentirei garantito [da risparmiatore italiano, da cittadino italiano".