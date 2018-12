Fondo Algebris NPL II acquista ex cinema Imperiale a Milano

Daniela La Cava 21 dicembre 2018 - 10:30

MILANO (Finanza.com)

Shopping di Natale per Davide Serra e la sua Algebris Investments. Il fondo Algebris NPL II, attraverso Nuova Imperiale (società da esso interamente controllata), ha perfezionato nei giorni scorsi l’acquisto dell’ex cinema Imperiale di Corso XXII Marzo, 14 a Milano."Nei prossimi mesi verrà presentato un progetto di riqualificazione dell’immobile, attualmente in condizioni fatiscenti e causa di disagi per il quartiere circostante", si legge in un comunicato ufficiale nel quale si sottolinea che "l'obiettivo è quello di riconvertire l’immobile sfruttando appieno le potenzialità, garantendo nel contempo l’immediata messa in sicurezza della struttura a beneficio della comunità locale".