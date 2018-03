Fondi: Assogestioni, a febbraio deflussi per 883 mln, pesano riscatti su monetari

Daniela La Cava 26 marzo 2018 - 11:47

MILANO (Finanza.com)

Ilsistema del risparmio gestito italiano frena a febbraio, registrando deflussi per 883 milioni di euro. E' quanto emerge dalla Mappa mensile del risparmio gestito, presentata da Assogestioni. A pesare i riscatti sui fondi monetari pari a 4 miliardi di euro. Tra i fondi aperti, a febbraio quelli di lungo termine registrano una raccolta netta positiva per +2,2 miliardi. In particolare, nel mese gli investitori hanno indirizzato le proprie preferenze sui prodotti flessibili (+2,7 miliardi) e su quelli bilanciati (+1,3 miliardi), mentre continuano i riscatti su obbligazionari (-1,6 miliardi). Da Assogestioni segnalano che da inizio anno la raccolta è positiva per 9 miliardi di euro.