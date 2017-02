Fnm, in corso valutazioni e analisi su possibile integrazione con Trenord e Atm

Valeria Panigada 14 febbraio 2017 - 14:51

MILANO (Finanza.com)

Sono in corso valutazioni e contatti tra Fnm (Ferrovie Nord Milano), la sua partecipata Trenord e il gruppo Atm per una possibile integrazione. Lo ha precisato la stessa società ferroviaria, in scia alle indiscrezioni di stampa che anticipavano il progetto di integrazione. "Sono attualmente in corso analisi e valutazioni preliminari in merito alla fattibilità di una eventuale operazione di integrazione che potrebbe coinvolgere Fnm, la società partecipata Trenord e il gruppo Atm", si legge nella nota stampa.