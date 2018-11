Fmi, manovra: "Impatto degli stimoli economici sulla crescita incerto per i prossimi due anni"

Alessandra Caparello 13 novembre 2018 - 17:00

MILANO (Finanza.com)

L'impatto dello stimolo economico, contenuto nella manovra di bilancio, è incerto nei prossimi due anni e probabilmente negativo nel medio periodo, se dovessero persistere degli spread elevati. Così il Fondo monetario internazionale nel suo rapporto appena pubblicato dopo la visita dei suoi ispettori in Italia. In particolare, i tecnici dell'istituto di Washington stimano che la crescita si manterrà "attorno all'1% tra il 2018 e il 2020 per poi declinare successivamente".