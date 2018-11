Fmi lancia monito a Italia: 'faccia sforzi più ambiziosi sui conti, timori debito fanno salire spread'

Laura Naka Antonelli 29 novembre 2018 - 07:45

MILANO (Finanza.com)

"Anche se molte economie avanzate stanno prevedendo un risanamento di bilancio, in alcuni casi sono necessari sforzi più ambiziosi. Questo è fondamentale per l'Italia". Così si legge in un documento che il Fondo Monetario Internazionale ha stilato per il G20 di Buenos Aires.Nel documento si legge anche che "gli spread sono aumentati in alcuni paesi, inclusa l'Italia, dove i timori per il debito pubblico e gli slittamenti nelle politiche potrebbero innescare ulteriori reazioni negative del mercato". E il punto è che la crescita, che ha subìto una frenata in diverse economie avanzate, "è rallentata più del previsto nell'area euro, soprattutto in Italia e Germania".