Fmi, Lagarde su vendite BTP e Piazza Affari: mercati ansiosi di capire politiche italiane

Laura Naka Antonelli 22 giugno 2018 - 07:04

MILANO (Finanza.com)

"I mercati sono piuttosto nervosi, e ansiosi di capire bene quello che sarà il mix delle politiche italiane". E' quanto ha detto il direttore generale dell'Fmi Christine Lagarde a margine dell'Eurogruppo, riferendosi alle forti vendite che sono tornate ad abbattersi contro i bond italiani (portando lo spread a risalire a quota 240) e Piazza Affari (con -2% la borsa di Milano è stata la peggiore in Europa)."Non sappiamo ancora quale sia il set di misure economiche che l'Italia varerà", ma "per ora sentiamo dichiarazioni rassicuranti sulla disciplina di bilancio, di debito in calo", ha continuato Lagarde, dopo le rassicurazioni del ministro dell'Economia Giovanni Tria, che ha affermato ieri, sempre durante la riunione dell'Eurogruppo, che "la linea del governo è che l'euro non è in discussione".