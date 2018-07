Fmi, G20: "Italia eviti stimoli di bilancio pro-ciclici"

Alessandra Caparello 18 luglio 2018 - 15:57

MILANO (Finanza.com)

Da evitare gli stimoli di bilancio pro-ciclici per paesi come l’Italia dove la posizione è vulnerabile alla perdita di fiducia del mercato.Così scrive il documento preparato dal Fondo monetario internazionale per il G20 di Buenos Aires i programma tra il 30 novembre e il 1° dicembre.