Flop BTP Italia. Renzi: asta peggiore dal 2012, da Salvini e Di Maio una legge di bilancio stupida

"L’asta dei titoli di stato è stata la peggiore dal 2012. Salvini e Di Maio hanno fatto una legge di bilancio stupida, che fa male all’Italia. E danno la colpa a noi". Così l'ex premier Matteo Renzi in commento via Twitter all'esito dell'emissione del BTP Italia, chiusa con adesioni per 2,16 miliardi, peggiori risultato dal 2012 (domanda retail è stata la più bassa di sempre).